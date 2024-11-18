Разрешение наносить удары ATACMS по России: в Кремле назвали решение Байдена "новым витком напряжения"

Разрешение Киеву со стороны США бить ATACMS по России станет новым витком напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает российское издание, если администрация США сформулировала решение об ударах дальнобойными ракетами ATACMS и действительно довела его до Киева, это "качественно новый виток напряженности" в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле восприняли решение США разрешить Украине бить ATACMS вглубь России, пишет издание.

Песков также сообщил, что Кремль обратил внимание на публикацию NYT. В материале, как отметил пресс-секретарь президента России, нет ссылки на официальные источники.

Пескова также спросили, ожидается ли обращение российского президента по данной ситуации, на что тот заявил, что позиция президента по ударам вглубь России была четко и недвусмысленно сформулирована в Санкт-Петербурге.

Издание отмечает, что Владимир Путин тогда заявил, что разрешение на удары будет означать, что страны НАТО "воюют с Россией".

Позиция России, по словам пресс-секретаря президента, должна быть ясна и понятна всем.

Накануне издание The New York Times сообщило, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.

Информацию прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и Илон Маск. Между тем в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Эмоционально высказался о решении Байдена Дональд Трамп-младший - сын избранного президента США.

Сегодня в посольстве Китая в Вашингтоне высказались о разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России.