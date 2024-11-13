Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Угроза бюрократии!": Маск высказался о своем назначении в правительство США

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал свое назначение в новосозданный Департамент государственной эффективности, передает NUR.KZ.

Публикации появились на странице Илона Маска в соцсети Х.

"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - написал бизнесмен.

Он также анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

"Все действия Департамента государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. В любое время, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!" - написал Маск и сообщил, что будет заведена "таблица топов по самым безумным тратам ваших налоговых выплат".

"Это будет одновременно и крайне трагично, и крайне забавно", - резюмировал он.

Напомним, мы писали, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе. Об этом говорится в опубликованном заявлении Трампа, который в январе займет пост президента США.

Добавим, также мы писали ранее, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп сообщил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства. Главным кандидатом на должность главы комиссии тогда называли Маска.

Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Отметим, Илон Маск выразил обеспокоенность ситуацией в США - он заявил о риске банкротства Соединенных Штатов. Позднее сообщалось, что Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186574-ugroza-byurokratii-mask-vyskazalsya-o-svoem-naznachenii-v-pravitelstvo-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie