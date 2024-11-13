"Угроза бюрократии!": Маск высказался о своем назначении в правительство США

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал свое назначение в новосозданный Департамент государственной эффективности, передает NUR.KZ.

Публикации появились на странице Илона Маска в соцсети Х.

"Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!" - написал бизнесмен.

Он также анонсировал полную прозрачность работы нового департамента.

"Все действия Департамента государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. В любое время, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!" - написал Маск и сообщил, что будет заведена "таблица топов по самым безумным тратам ваших налоговых выплат".

"Это будет одновременно и крайне трагично, и крайне забавно", - резюмировал он.

Напомним, мы писали, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе. Об этом говорится в опубликованном заявлении Трампа, который в январе займет пост президента США.

Добавим, также мы писали ранее, что Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах. Трамп сообщил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства. Главным кандидатом на должность главы комиссии тогда называли Маска.

Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

Отметим, Илон Маск выразил обеспокоенность ситуацией в США - он заявил о риске банкротства Соединенных Штатов. Позднее сообщалось, что Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.