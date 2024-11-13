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Трамп выдвинул телеведущего на пост министра обороны США

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Пит Хегсет
Пит Хегсет. Фото: Terry Wyatt/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — заявил Трамп.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США. Он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года, в последнее время — в качестве соведущего «Fox & Friends Weekend».

В 2016 году Трамп рассматривал кандидатуру Хегсета для должности министра по делам ветеранов, но в результате кресло занял Дэвид Шулкин.

Отмечается, что выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более связанные с ведомством кандидаты, отмечает New York Post. Среди них сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству; председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, бывший конгрессмен от Гавайев, служащий Нацгвардии Тулси Габбард.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186540-tramp-vydvinul-televedushchego-na-post-ministra-oborony-ssha/

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