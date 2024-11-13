Трамп выдвинул телеведущего на пост министра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", — заявил Трамп.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США. Он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года, в последнее время — в качестве соведущего «Fox & Friends Weekend».

В 2016 году Трамп рассматривал кандидатуру Хегсета для должности министра по делам ветеранов, но в результате кресло занял Дэвид Шулкин.

Отмечается, что выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более связанные с ведомством кандидаты, отмечает New York Post. Среди них сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству; председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, бывший конгрессмен от Гавайев, служащий Нацгвардии Тулси Габбард.