"Америка станет банкротом": Маск сделал страшный прогноз

Американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность ситуацией в США - он заявил о риске банкротства Соединенных Штатов в своем профиле в соцсети Х.

Маск обеспокоен государственными расходами. Этому он посвятил свою публикацию.

"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", - написал миллиардер.

Как заявил бизнесмен, проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.