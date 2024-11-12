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WSJ: Трамп может назначить своего бывшего соперника на пост госсекретаря США

Опубликовано:

Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Christian Monterrosa/Bloomberg via Getty Images

В СМИ появилась информация о новом госсекретаре США, которого может назначить Трамп после вступления в должность президента. Ожидается, что им станет его бывший соперник, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

По данным издания 47-й президент США выдвинет сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря. Отмечается, что ранее политик был критиком Дональда Трампа, а также в 2016 году был одним из его соперников в президентской гонке.

Однако за прошедшие годы политики стали союзниками - Рубио стал активным участником президентской кампании Трампа. Также, по данным WSJ, он рассматривался на пост вице-президента США вместо Джей Ди Вэнса.

Подчеркивается, что Рубио станет первым латиноамериканцем на посту главного дипломата США.

Отметим, после победы Дональда Трампа на выборах в СМИ стала появляться информация о возможных кадровых перестановках с приходом политика в Белый дом. Например, недавно эксперты рассказали, вероятен ли роспуск Минобразования в США.

Отмечалось, что Трамп пообещал провести реформы образовательной системы США, которые будут включать роспуск ведомства.

Помимо этого избранный президент США Дональд Трамп сам анонсировал два ключевых назначения в своей будущей администрации.

Том Хоман, занимавший пост директора Миграционной и таможенной полиции США во время первого срока Трампа, будет отвечать за контроль границ и депортацию нелегальных мигрантов.

А член Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник станет постоянным представителем США при ООН.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186201-wsj-tramp-mozhet-naznachit-svoego-byvshego-sopernika-na-post-gossekretarya-ssha/

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