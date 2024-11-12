Как победа Трампа на выборах в США повлияла на ситуацию с тенге и долларом

Заместитель главы Национального банка Алия Молдабекова рассказала о текущей ситуации на валютном рынке после победы Дональда Трампа на выборах президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ.

"В настоящее время мы наблюдаем повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках, что связано с результатами президентских выборов в США. Победа Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, после достижения минимальных значений в конце сентября в 100,8 пунктов вырос до 105,5 пунктов (на 11 ноября), укрепившись почти на 5%. Индекс валют ЕМ c конца сентября снизился на 4,2%", - сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Кроме того, по состоянию на 11 ноября, фиксируется умеренное снижение нефтяных котировок с уровней 74-75 долларов до 71,83 долларов США за баррель. Происходит это на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Трампа приведут к переизбытку предложения.

В дополнение, как отмечает Алия Молдабекова, сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров.

"Волатильность на внешних рынках оказывает влияние на поведение участников валютного рынка. Мы видим заметное снижение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса на нее, что в свою очередь способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября 2024 года курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4%, до 495 тенге за доллар США", - говорится в публикации.

Наряду с этим увеличивается количество сделок спекулятивного характера - это усиливает волатильность обменного курса.

"Как мы неоднократно заявляли, Национальный банк не реагирует на изменение курса национальной валюты, обоснованное фундаментальными факторами. Но вынуждены констатировать, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. В связи с чем Национальный банк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной", - гласит комментарий Молдабековой.

Недавно эксперты выразили предположение, что курс доллара может стать выше 500 тенге. Также специалисты предположили, как победа Дональда Трампа на президентских выборах США может повлиять на экономику Казахстана.

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Он станет 47-м главой государства, также это будет его второй президентский срок. С победой Трампа поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.