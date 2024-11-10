В последнем штате завершили подсчет голосов и назвали победителя выборов президента США

Дональд Трамп победил в Аризоне и ​​получил в общей сложности 312 голосов выборщиков. Его оппонентка Камала Харрис получила 226 голосов, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Избранный президент Дональд Трамп официально выиграл выборы президента в Аризоне, отомстив за свое поражение на выборах 2020 года в решающем колеблющемся штате.

Сообщается, что с Аризоной Трамп получил еще 11 голосов выборщиков и в общей сложности выиграл 312 голосов выборщиков. Его оппонент, вице-президент Харрис, набрала только 226 голосов выборщиков.

"Победа Трампа в Аризоне завершает битву за колеблющиеся штаты на президентских выборах 2024 года. Помимо Аризоны, он получил голоса выборщиков в Северной Каролине, Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии и Пенсильвании", - пишет издание.

Отмечается, что действующий президент Джо Байден выиграл в штате Аризона с перевесом менее чем в половину 1% на выборах 2020 года, а результаты в ключевом районе округа также были незначительными: Байден победил Трампа на 2%.

До того, как Байден выиграл в Аризоне в 2020 году, республиканцы побеждали в штате каждый раз, начиная с 1996 года.

Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Ему это удалось в результате достижения отметки в 270 голосов выборщиков.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.

Кроме того, Трамп объявил нового главу аппарата Белого дома. Пост впервые займет женщина - руководитель предвыборной кампании Трампа Сьюзи Уайлз.