Трамп объявил нового главу аппарата Белого дома. Пост впервые займет женщина

Руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Сьюзи Уайлз возглавит аппарат Белого дома после его инаугурации, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Уайлз станет первой женщиной на этой должности.

"Сьюзи Уайлз только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", — говорится в заявлении Трампа.

Вновь избранный президент назвал Уайлз "жесткой, умной и продвинутой".

"Сьюзи продолжит неустанно работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи стала первой женщиной-руководителем аппарата в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", – добавил Трамп.

Издание отмечает, что Сьюзи Уайлз считается опытным политиком. Она фактически была главой аппарата Трампа в его прошлый президентский срок, а затем руководила его кампанией в течение всей гонки 2024 года.

Отмечается, что Уайлз одна из немногих, кто работает с Трампом уже много лет.

Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США – очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Ему это удалось в результате достижения отметки в 270 голосов выборщиков.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.