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Как победа Трампа отразится на Казахстане: мнение экспертов

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Казахстанские эксперты предположили, как победа Дональда Трампа на президентских выборах США может повлиять на экономику нашей страны, сообщает сайт телеканала KTK.

Как отмечает телеканал, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может значительно повлиять на весь мир, в том числе и на нашу страну, так как экономика Казахстана в первую очередь зависит от ситуации на рынке нефти.

"Трамп в своей победной речи уже намекнул на то, что Америка может возобновить добычу нефти на своих собственных месторождениях и в то же время поддержать Саудовскую Аравию в ее планах нарастить добычу, чтобы вернуть себе долю рынка. Если вырастет существенно предложение на рынке нефти, тогда цена может пойти вниз, упав до 40, 50 долларов за баррель.

В этом случае, конечно, Казахстану придется туго, потому что заметного провала бюджетных доходов и, соответственно, девальвации не избежать", - считает политический обозреватель Газиз Абишев.

Экономисты считают: если Трамп возобновит торговую войну США с Китаем, это может сыграть нам на руку. У Казахстана появится возможность разместить у себя китайские заводы и, заодно, договориться о скидках на продукцию. А вот работать на китайском производстве казахстанцы вряд ли смогут. В данный момент у наших граждан нет необходимой квалификации, говорят эксперты.

Кроме того, вне зависимости от политики Трампа, Федеральная резервная система США, скорее всего, продолжит снижать процентную ставку. Доллар в Казахстане на этом фоне может подешеветь. Однако колебания, если они вообще будут, ожидаются небольшие.

"США стоят на пороге больших инвестиций, к которым призывали что Трамп, что Харрис. Для этого им нужны деньги. Деньги они могут только преувеличить или сами напечатать, сами у себя занять. Поэтому, скорее всего, будет ставка низкая по доллару. Если, допустим, Трамп не будет соблюдать свое предвыборное обещание или как-то это отложит, то тогда доллар может расти по отношению к тенге - и ставка вырастет", - сказал экономический обозреватель Расул Рысмамбетов.

Источник: KTK

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах. Трамп уже получил поздравления от мировых лидеров, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мы писали, что выборы в США повлияли и на мировую экономику. Так, биткоин начал стремительно дорожать и бить рекорд за рекордом. В день голосования стоимость одной криптомонеты сначала превысила 74 тыс. долларов, а потом "перевалила" отметку в 75 тыс. долларов.

Сообщалось, что победа Трампа в выборах по-своему поддержала криптовалюту, ведь ранее он заявлял о том, что "сохранит" запас биткоинов, который имеется у правительства США.

А Русская служба Би-би-си отмечала, что Трамп хочет ввести пошлину в 60% на все импортные товары из Китая. Сообщалось, что Пекин будет отвечать симметричными мерами, а это "может привести к беспрецедентной торговой войне между двумя сверхдержавами с непредсказуемыми последствиями для американской и, следовательно, мировой экономики".

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184624-kak-pobeda-trampa-otrazitsya-na-kazahstane-mnenie-ekspertov/

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