Бунт рабочего класса или провальная кампания? Почему Камала Харрис проиграла выборы президента США

Около месяца назад Камала Харрис дала интервью телеканалу ABC: ожидалось, что это будет дружеский разговор, во время которого она расскажет о себе американцам, желающим узнать больше о демократическом кандидате в президенты США.

Но эта беседа прежде всего запомнилась ее ответом на вопрос, что бы она сделала иначе, чем действующий президент Джо Байден.

"Ничего не приходит в голову", — сказала тогда Харрис.

Этой фразой она невольно расписалась в том, что не может предложить ничего нового в своей предвыборной кампании, а республиканцы тут же подхватили ее в качестве антирекламы демократов.

Будучи действующим вице-президентом, Харрис не смогла дистанцироваться от своего растерявшего популярность босса и убедить избирателей, что она может предложить перемены на фоне тревожной экономической ситуации.

В среду вечером она признала свое поражение в президентской гонке и призвала своих сторонников "не отчаиваться". Однако, как рассказывают корреспонденты, находившиеся в ее штабе, отчаяние и разочарование все же царили среди ее окружения, которое ожидало что результат выборов будет хотя бы менее определенным.

Сейчас Харрис и ее команде предстоит проанализировать, в чем они ошиблись и что могли бы сделать по-другому.

"Поражение невероятно болезненно. Это тяжело, — написала в среду руководитель предвыборного штаба Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон в электронном письме сотрудникам. — На то, чтобы смириться с этим, понадобится много времени".

Что же пошло не так и каковы основные причины проигрыша Камалы Харрис?

Багаж Байдена

После того, как Байден выбыл из гонки вскоре после провального выступления на дебатах, Харрис была номинирована на пост президента от Демократической партии без праймериз.

Она начала свою 100-дневную кампанию, обещая американцам «новое поколение лидеров», женщинам — право на аборт, а рабочему классу — меры по предотвращению роста цен и доступность жилья.

Вернуть демократам симпатии рабочего класса было одной из целей ее предвыборной кампании. Всего за три месяца до дня выборов Харрис и ее команда сумели придать своей кампании новый импульс, который должен был заложить основы успеха. В социальных сетях появилось множество мемов, кандидатуру вице-президента поддержали такие звезды, как Тейлор Свифт и Бейонсе, объемы пожертвований были рекордными.

Но этого не хватило, чтобы поколебать антибайденовские настроения, охватившие большую часть электората. Рейтинг одобрения президента постоянно колебался на весьма низкой отметке в 40% на протяжении всех четырех лет его пребывания в должности. Около двух третей американцев считали, что США идут по неправильному пути.

Некоторые демократы в частных разговорах задавались вопросом, не проявила ли Харрис чрезмерную лояльность Байдену в ходе этой предвыборной кампании и не стоило ли ей больше отстраниться от него и предложить избирателям нечто новое?

Однако Джамал Симмонс, который в прошлом работал у Камалы Харрис начальником отдела по связям с общественностью, считает, что в данном случае выигрышного варианта просто не было. По его словам, если бы Харрис создала дистанцию между собой и Байденом, это дало бы республиканцам еще один козырь для атаки, которую они построили бы на том, что в стане демократов процветает нелояльность и у них нет общих целей.

"Нельзя уйти от президента, который вас и назначил", — сказал он.

Харрис по сути старалась пройти по лезвию ножа: она не критиковала своего босса и не дистанцировалась от его политики, но при этом пыталась уделять ей не слишком большое внимание в ходе предвыборной кампании.

В результате ей не удалось представить убедительные аргументы в пользу того, что именно она должна возглавлять страну. Общество не услышало, как она намерена справляться с экономическими вызовами, а также с растущими проблемами в сфере миграции.

По данным опроса, проведенного Чикагским университетом среди более 120 тыс. избирателей, трое из десяти человек сказали, что финансовое положение их семьи ухудшается. Четыре года назад на падение уровня жизни жаловались двое из десяти.

Девять из десяти опрошенных сказали, что обеспокоены ценами на продукты.

По данным того же опроса, четверо из десяти избирателей считают, что нелегальных мигрантов иммигрантов следует депортировать из США в страну их происхождения. В 2020 году такого мнения придерживались трое из десяти.

Харрис пыталась провести завершающий этап своей кампании, подчеркивая, что ее администрация не будет продолжением Белого дома Байдена, но ей так и не удалось четко сформулировать свою собственную политику.

…Но не все избиратели Байдена ее поддержали

Кампания Харрис делала ставку на базу избирателей, которая обеспечила победу Джо Байдена в 2020 году. Традиционно это темнокожие американцы, латиноамериканцы и значительная часть молодежи.

Харрис также хотела расположить к себе избирателей с высшим образованием из американских пригородов.

Но судя по данным экзитполов, она с этой задачей не справилась. Среди латиноамериканцев Харрис потеряла порядка 13% поддержки, 2% — среди афроамериканцев и 6% — среди избирателей моложе 30 лет.

Известный своими левыми взглядами независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который проиграл праймериз Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон и праймериз 2020 года Байдену, заявил, что нет ничего удивительного в том, что избиратели из рабочего класса отвернулись от партии.

"Сначала это был белый рабочий класс, а теперь это еще и латиноамериканцы и темнокожие рабочие. В то время как руководство демократов защищает статус-кво, американский народ разгневан и хочет перемен. И он в этом прав", — сказал он.

Хотя больше женщин действительно поддержали Харрис, а не Трампа, ее преимущество в раскладе голосов по гендерному признаку не оправдало надежд ее штаба.

У нее не получилось привлечь на свою сторону женщин, ранее голосовавших за республиканцев. Более того, она потеряла даже ту часть электората, которая поддержала Джо Байдена в 2020 году. Тогда за него проголосовали 57% женщин, а Харрис получила поддержку только 54%.

Эти президентские выборы были первыми после решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт. Поэтому демократы надеялись, что определенная позиция Харрис в этом вопросе и ее борьба за право на прерывание беременности приведет к решающей победе.

Многие сторонники Камалы Харрис заявляли журналистам, что как минимум часть голосовавших против нее избирателей оказались не готовы поддержать темнокожую женщину, то есть по сути обвинили электорат Трампа в расизме и женоненавистичестве.

Похожую точку зрения в интервью телекомпании CNN выразил известный демократический политтехнолог Дэвид Аксельрод.

"Давайте будем честными. И скажем совершенно прямо: во время этой кампании звучали расистские мотивы, и в нашей стране есть расистские предрассудки и в нашей стране есть сексизм", — заявил Аксельрод.

"И было бы ошибкой считать, что это не имело никакого влияния на результат выборов", — добавил он.

Издание The Hill ссылается на данные сентябрьского опроса, проведенного по заказу центра Associated Press/NORC, по данным которого 38% избирателей считали, что пол Харрис снижает ее шансы на избрание, и только 13% сделали тот же вывод в отношении ее оппонента.

Нападки на Трампа имели неприятные последствия

Еще до того, как она неожиданно стала кандидатом в президенты, Харрис стремилась представить предвыборную гонку как референдум по вопросу об отношении к Трампу, а не к Байдену. Бывший прокурор Калифорнии активно использовала свой опыт работы в правоохранительных органах, чтобы выдвигать против Трампа обвинения в различных преступлениях.

Но начав собственную президентскую кампанию, она решила отказаться от основного посыла Байдена, который заключался в том, что Дональд Трамп представляет экзистенциальную угрозу для демократии.

Она сначала попыталась сосредоточиться на позитиве и сделала упор на вопросах личных свобод и поддержке среднего класса. Но на последнем этапе своей кампании все же решила вернуться к обвинениям в адрес Трампа, называя его «фашистом» и приглашая на митинги его противников из Республиканской партии.

После того, как бывший руководитель администрации Трампа в Белом доме Джон Келли сообщил газете New York Times, что Трамп одобрительно отзывался об Адольфе Гитлере, Харрис выступила с речью возле своей официальной резиденции, назвав экс-президента «съехавшим с катушек и психически нестабильным».

"Камала Харрис проиграла эти выборы в момент, когда сосредоточилась почти исключительно на нападках на Дональда Трампа. О Трампе избиратели знают уже все, а вот что касается Харрис, то они хотели больше узнать о ее планах на первый час, первый день, первый месяц и первый год ее правления", — заявил во вторник опытный социолог-республиканец Фрэнк Лунц.

"Это был колоссальный провал ее предвыборной кампании — привлечь внимание к Трампу больше, чем к собственным намерениям", — добавил он.

В конечном итоге Харрис не смогла объединить вокруг себя силы для победы над Трампом.

Страна продемонстрировала явное неприятие демократов, а это означает, что у этой партии есть намного более серьезные проблемы, чем просто непопулярный президент.