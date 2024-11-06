Трамп вошел в историю США: он первым с XIX века вернулся на пост после перерыва

Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Издание отмечает, что Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах.

За всю историю страны из 45 президентов семь пытались вновь избраться после ухода, но до Трампа преуспел в этом только демократ Гровер Кливленд, который был избран и 22-м, и 24-м главой США (в 1884 и 1892 годах соответственно).

Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (12.00 по времени Астаны) был объявлен победителем выборов: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах.

Согласно данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

Избранным президентом Трампа уже объявили в Палате представителей США.

Также Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки".

А также получил первые поздравления от мировых лидеров: в соцсетях Трампа поздравили президент Сальвадора, премьер-министр Венгрии, президенты Франции, Венгрии и Украины.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.