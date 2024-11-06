Трамп закончил победную речь, танцуя под популярную песню (видео)

Сегодня Дональд Трамп выступил с речью перед сторонниками во Флориде. После ее завершения политик ушел со сцены под песню YMCA группы Village People, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

После того, как Трамп закончил свою речь, толпа его сторонников разразилась аплодисментами, часть из них размахивали мерчем со слоганом Make America Great Agaon (MAGA).

Трамп еще несколько минут оставался на сцене, приветствуя людей.

"Большое спасибо", - сказал он, а затем ушел, держась за руки с супругой Меланией.

Отметим, что во время своего выступления Трамп похвалил Илона Маска, назвав его "новой звездой".

"Я люблю тебя, Илон", - сказал он.

Кроме того, он объявил себя президентом США и заявил о намерении закончить войны в мире.

При этом он начал получать первые поздравления от мировых лидеров.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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Момент с песней начинается с 01:10.