Все избирательные участки закрылись в США

В США закончилось голосование на выборах президента - последние избирательные участки для очного голосования закрылись на Аляске, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как сообщает издание, в США закрылись все избирательные участки. По предварительным данным, Трамп лидирует в ключевых штатах.

Отмечается, что на Аляске закрылись последние избирательные участки для очного голосования на президентских выборах в США. Они работали до 20:00 по местному времени (11:00 по времени Астаны).

Этот штат представляют три выборщика. Результатов голосования на Аляске пока нет.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа встретили ликованием в резиденции во Флориде. Судя по голосам выборщиков, республиканец пока лидирует в президентской гонке во многих штатах.

И пока Трамп готовится выступить перед сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Камала Харрис, как стало известно, не будет делать публичных заявлений сегодня ночью и выступать перед сторонниками.

Мы писали ранее, что Трамп лидирует в "колеблющихся" штатах, Харрис сокращает дистанцию. Что касается ситуации в целом, у Трампа набралось 230 голосов, у Харрис - 182. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов.

В "пророческом" регионе США, острове Гуам, по голосам лидировала Камала Харрис. Тем временем Трамп рассказал, что примет результаты выборов, если посчитает их "честными".

Сегодня также стало известно, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

Добавим, что согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов.