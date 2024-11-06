Как результаты выборов в США могут повлиять на рынок акций, рассказали эксперты

Эксперты заявили, что исторически акции демонстрируют высокую доходность в день выборов президента США, однако в 2024 году инвесторов могут ожидать потрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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После закрытия избирательных участков по всей территории США представители Уолл-стрит и инвесторы по всему миру ждут подсчета голосов. В ближайшие дни Америка узнает, кто станет 47-м президентом страны — Камала Харрис или Дональд Трамп.

И хотя исторически сложилось так, что акции показывали высокую доходность в дни предыдущих выборов президента США, в этом году инвесторов могут ожидать потрясения.

По словам главного инвестиционного директора Siebert Марка Малека, инвесторы с Уолл-стрит обеспокоены тем, что для объявления окончательных результатов выборов понадобится некоторое время. Это, в свою очередь, может спровоцировать нестабильность на рынке.

В ходе предвыборной кампании кандидат от демократов Камала Харрис провозглашала развитие среднего класса. Однако в плане развития экономической политики инвесторы не ожидают от нее действий, которые кардинально бы отличались от стратегии Джо Байдена.

Что касается Дональда Трампа, то во время своей предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии опирался на те же тезисы, которые помогли ему победить на выборах в 2016 году. Ключевым вопросом политики Трампа является борьба с нелегальными иммигрантами.