Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис опередила своего оппонента экс-президента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

По данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46%, в то время как Трамп получил 46,22%.

Четыре года назад действующий президент США Джо Байден опередил Трампа на 14 процентных пунктов, уточнило издание.

В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.