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Назван победитель выборов в США в "пророческом регионе"

Опубликовано:

Женщина держит в руке флаг США
Выборы в США. Иллюстративное фото: Brandon Bell / Getty Images

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис опередила своего оппонента экс-президента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

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По данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46%, в то время как Трамп получил 46,22%.

Четыре года назад действующий президент США Джо Байден опередил Трампа на 14 процентных пунктов, уточнило издание.

В материале отмечается, что результаты голосования на острове Гуам, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

Хотя результаты на данной территории не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов, подчеркивает издание.

Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183526-nazvan-pobeditel-vyborov-v-ssha-v-prorocheskom-regione/

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