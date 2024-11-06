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Биткоин обновил исторический рекорд на фоне выборов в США

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Монета с изображением логотипа биткоина стоит на фоне графика
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Биткоин впервые за все время превысил отметку в 74 тыс. долларов. Его стоимость стремительно растет на фоне проходящих в США выборов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Соединенных Штатах Америки идут выборы президента. Это по-своему влияет на весь мир, в том числе и на криптовалюту. Так, например, цена биткоина побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 74 тыс. долларов.

Стоит отметить, что по состоянию на 10:55 6 ноября 2024 года цена одного биткоина на крупнейшей криптобирже Binance уже достигла 74 829 долларов и в скором времени вполне может превысить отметку в 75 тыс. долларов.

Такой значительный рост можно связать в первую очередь с лидерством Дональда Трампа в президентской гонке. Дело в том, что он лояльно относится к криптовалюте и ранее уже заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.

Другими словами, победа Трампа в выборах может положительно повлиять на курс биткоина и, соответственно, сделать его еще более привлекательным для инвесторов.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2183672-bitkoin-obnovil-istoricheskiy-rekord-na-fone-vyborov-v-ssha/

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