Трампа встретили ликованием в его резиденции (видео)

Дональда Трампа встретили ликованием в резиденции во Флориде. Судя по голосам выборщиков, республиканец пока лидирует в президентской гонке во многих штатах.

Свежая публикация по теме: Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, заявил Трамп

Видео с резиденции Трампа опубликовано в Telegram-канале издания РБК.

"Ликование в резиденции Трампа во Флориде. Республиканец, по предварительным данным, набирает 230 голосов выборщиков, Камала Харрис - 210", - говорится в сообщении издания.

Пока Трамп готовится выступить перед сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Камала Харрис, как сообщает , не будет делать публичных заявлений сегодня ночью.

О том, что Харрис не выступит с речью перед нацией, сообщил сегодня утром сопредседатель ее предвыборной кампании Седрик Ричмонд.

"Нам еще предстоит подсчитать голоса. Поэтому вы не услышите сегодня вице-президента. Она вернется сюда завтра", - сказал он на вечеринке в честь Харрис в Университете Говарда.

Ранее стало известно, что Трамп лидирует в "колеблющихся" штатах, Харрис сокращает дистанцию. Что касается ситуации в целом, у Трампа набралось 230 голосов, у Харрис - 182. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов.

Также мы писали о реакции сторонников Трампа после подсчета голосов в штате Пенсильвания.

В "пророческом" регионе США, острове Гуам, по голосам лидирует Камала Харрис. Тем временем Трамп рассказал, что примет результаты выборов, если посчитает их "честными".

Сегодня также стало известно, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.