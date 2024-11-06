Трамп назвал условие, при котором признает поражение на выборах президента
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл "честно", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как пишет издание, об этом республиканец заявил на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич, где проголосовал на выборах.
"Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. И я думаю, что это честно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен и проводить их следует с использованием бумажных бюллетеней. Альтернатива — почтовое голосование. Этот метод активно поддерживают демократы.
Между тем СМИ сообщают, что более 80 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании и голосовании по почте.
Ранее представители предвыборного штаба демократа Камалы Харрис и партийные функционеры рассказали, что готовятся к тому, что Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах, как он это сделал в 2020 году.
В Демпартии уточнили, что борьба с подобными заявлениями Трампа будет сосредоточена на публичной оценке достоверности его слов. Так, демократы планируют заполонить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями подсчитать все голоса до объявления победы.
Президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Выборы в США непрямые: главу государства фактически выбирают не избиратели, а выборщики от штатов, которые обычно обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей (впрочем, бывают исключения, все определяется законодательством штата).
Всего выборщиков 538 — по числу членов обеих палат конгресса. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой большинства из них — то есть по меньшей мере 270.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183501-tramp-nazval-uslovie-pri-kotorom-priznaet-porazhenie-na-vyborah-prezidenta/