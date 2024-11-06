Трамп назвал условие, при котором признает поражение на выборах президента

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл "честно", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как пишет издание, об этом республиканец заявил на одном из избирательных участков в городе Палм-Бич, где проголосовал на выборах.

"Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. И я думаю, что это честно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен и проводить их следует с использованием бумажных бюллетеней. Альтернатива — почтовое голосование. Этот метод активно поддерживают демократы.

Между тем СМИ сообщают, что более 80 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании и голосовании по почте.

Ранее представители предвыборного штаба демократа Камалы Харрис и партийные функционеры рассказали, что готовятся к тому, что Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах, как он это сделал в 2020 году.

В Демпартии уточнили, что борьба с подобными заявлениями Трампа будет сосредоточена на публичной оценке достоверности его слов. Так, демократы планируют заполонить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями подсчитать все голоса до объявления победы.

Президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Выборы в США непрямые: главу государства фактически выбирают не избиратели, а выборщики от штатов, которые обычно обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей (впрочем, бывают исключения, все определяется законодательством штата).

Всего выборщиков 538 — по числу членов обеих палат конгресса. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться поддержкой большинства из них — то есть по меньшей мере 270.