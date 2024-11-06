Республиканцы обошли демократов по количеству мест в Сенат Конгресса США

В США проходят выборы президента страны и выборы в обе палаты Конгресса. Подсчет голосов еще не завершен, но в обоих случаях лидируют республиканцы.

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Практически во всех штатах завершено голосование на выборах президента США. На данный момент кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным данным, одерживает победу в "колеблющихся" штатах.

Между тем на выборах в обе палаты Конгресса США удача тоже не на стороне Демократической партии.

Согласно информации CNN, к этому часу в сенате у республиканцев пока 49 мест, у демократов - 40. Каждой стороне нужно 51 место, чтобы получить большинство.

В Палате представителей у республиканцев 178 мест, у Демократической партии - 150, передает телеканал.

По данным же телеканала Fox News, республиканцы уже получили 51 место в сенате, верхней палате Конгресса. А в Палате представителей, как сообщает телеканал, члены Республиканской партии обеспечили себе 159 кресел из 435, тогда как демократы только 103.

Как поясняет ТАСС, сейчас республиканцы имеют небольшое большинство в Палате представителей (220-212), а демократы, включая независимых, поддерживающих их, контролируют Сенат с минимальным перевесом (51-49).

На этих выборах демократы стремятся отвоевать Палату представителей, им нужно лишь несколько мест для перевеса, и они нацелены на благоприятные для себя округа. Республиканцы, в свою очередь, ведут борьбу за округа, удерживаемые демократами.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, то победа республиканцев в одном штате, например, в Западной Вирджинии, даст им контроль над Сенатом, так как голос вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса будет решающим в верхней палате Конгресса.

Как уточняет РИА Новости, согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и палаты представителей.

Палата представителей является органом общенационального представительства. 435 ее депутатов избираются на два года. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения согласно данным переписи населения.

Верхняя палата, сенат, является органом представительства штатов и состоит из 100 сенаторов.

Независимо от численности населения каждый из штатов представлен в нем двумя депутатами. Сенаторы избираются на шесть лет в те же сроки, что и палата представителей. Но в отличие от последней, каждые два года сенат переизбирается на одну треть.

Выборы членов палаты представителей и сената конгресса США проводятся в один день – в первый вторник после первого понедельника ноября каждого четного года. Этот день был установлен конгрессом США в 1845 году.