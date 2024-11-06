Илон Маск проголосовал на выборах президента США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил в соцсетях, что проголосовал на выборах президента Соединенных Штатов. Напомним, что он является сторонником Трампа, передает NUR.KZ.

"Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас, на родине Starbase", - пишет Маск в соцсети X.

Starbase - космодром SpaceX, компании предпринимателя.

Напомним, что президентские выборы в США начались 5 ноября в 16:00 по времени Астаны и в 06:00 по местному времени. Выборы стали 60-ми по счету в истории страны. На них будет избран 47-й президент Соединенных Штатов.

Русская служба Би-би-си писала, когда можно ожидать результатов.