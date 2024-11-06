Трамп заявил о "массовом мошенничестве" в Филадельфии на выборах президента

Кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у него есть сведения о массовом мошенничестве на выборах в Филадельфии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Соответствующее заявление экс-президент сделал в своей соцсети Truth Social.

"Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Скоро прибудут правоохранительные органы", — написал Трамп.

В полицейском управлении Филадельфии журналистам заявили, что им неизвестно, что имел в виду Трамп или о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования правоохранительных органов.

Издание отмечает, что политик неоднократно делал беспочвенные заявления о мошенничестве на выборах в Филадельфии, не приводя никаких доказательств.

РБК уточняет, что Филадельфия — самый большой город в Пенсильвании, одном из семи «колеблющихся штатов». В 2020 году там победил действующий президент, демократ Джо Байден, набрав 50% голосов против 49% у Трампа. В 2016 году Трамп получил 49% голосов выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 48%.

Согласно данным агрегатора опросов RealClearPolitics по состоянию на 5 ноября, в колеблющихся штатах лидирует Трамп. Он набирает 48,5%, а демократ, действующий вице-президент Камала Харрис — 47,7%. Трамп лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде, а Харрис — в Висконсине и Мичигане.