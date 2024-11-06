Камалу Харрис уличили в инсценировке телефонного разговора с избирателем (видео)

Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демпартии в день выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

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Как пишет газета, во время выступления Харрис перед персоналом в штаб-квартире Демократической партии ей позвонили из банка. В ходе разговора вице-президент спросила у собеседника проголосовал ли он на выборах.

После небольшой паузы Камала Харрис сказала в трубку: "Вы это сделали? Спасибо!".

После ее слов присутствующие начали ей аплодировать, но, когда Харрис повернула экран телефона к аудитории, на нем была включена камера.

"Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону", — говорится в материале издания.

Напомним, в США проходят 60-е выборы президента, на которых будет избран 47-й глава Соединенных Штатов Америки.

Основное голосование в Штатах стартовало вчера, 5 ноября, в 16:99 по времени Астаны. При этом больше 70 млн американцев отдали свои голоса досрочно.

Среди проголосовавших досрочно действующий президент Джо Байден, он проголосовал 28 октября в городе родного штата Дэлавер. При этом главе государства пришлось простоять в очереди 37 минут, чтобы проголосовать.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис несколько дней назад сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте.

А Дональд Трамп с супругой Меланией проголосовали вчера, 5 ноября, в округе Палм-Бич в штате Флорида. После голосования Трамп заявил, что "очень уверен" в своей победе на выборах, выразив при этом разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.