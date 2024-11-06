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Десятки тысяч голосов пересчитают в США из-за жалоб избирателей

Опубликовано:

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования
Выборы в США. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

В городе Милуоки штата Висконсин повторно пересчитают больше 30 тысяч голосов из-за вышедших из строя счетных машин, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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О решении сообщил представитель городских властей Джефф Флеминг. Ранее избиратели пожаловались на проблему с машинами для голосования - дверцы устройств не были закрыты должным образом.

"Мы обсудили с должностными лицами по выборам здесь, проконсультировались с нашими юристами, и они сказали: давайте удостоверимся, что нет абсолютно никаких сомнений, и поэтому эта часть процесса будет переделана", — сообщил Флеминг.

Все счетные машины будут обнулены, а подсчитанные ранее бюллетени вновь пропустят чеерз устройства.

По словам Флеминга, это может добавить несколько часов к процессу подсчета. При этом подчеркивается, что при подсчете большего всего времени занимает обработка открепительных бюллетеней и их конвертов, но эту работу переделывать не нужно.

"Проблема с машинами была вызвана человеческим фактором. Мы не считаем, что они результаты выборов могли быть каким-либо образом подделаны, но не хотим, чтобы возникли вопросы в их достоверности", — добавил Флеминг.

Напомним, в США проходят 60-е выборы президента, на которых будет избран 47-й глава Соединенных Штатов Америки.

Основное голосование в Штатах стартовало вчера, 5 ноября, в 16:99 по времени Астаны. При этом больше 70 млн американцев отдали свои голоса досрочно.

Среди проголосовавших досрочно действующий президент Джо Байден, он проголосовал 28 октября в городе родного штата Дэлавер. При этом главе государства пришлось простоять в очереди 37 минут, чтобы проголосовать.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис несколько дней назад сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте.

А Дональд Трамп с супругой Меланией проголосовали вчера, 5 ноября, в округе Палм-Бич в штате Флорида. После голосования Трамп заявил, что "очень уверен" в своей победе на выборах, выразив при этом разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183538-desyatki-tysyach-golosov-pereschitayut-v-ssha-iz-za-zhalob-izbirateley/

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