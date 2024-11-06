Больше 10 избирательных участков в США продлили работу из-за угроз "российских взрывов"

Всего 12 избирательных участков в штате Джорджия, США, продлили работу из-за фейковых сообщений о готовящихся взрывах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, шесть избирательных участков в округе Декалб, пять в округе Фултон и один в округе Гвиннетт — все они находятся в пригороде Атланты — продлят работу из-за угроз взрыва. Дольше положенного будут работать также два избирательных участка в округе Кобб и один в округе Глинн.

Раффенспергер также подтвердил, что все угрозы взрыва избирательных участков в Джорджии, по всей видимости, исходят из России.

"ФБР знает, откуда это исходит, но мы хотим убедиться в интересах общественной безопасности, что это не помешает никому голосовать", — заявил Раффенспергер на пресс-конференции по поводу угроз взрыва.

Ожидается, что на этих выборах в Джорджии проголосуют рекордные 5,2 млн человека.