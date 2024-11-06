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Опубликованы первые результаты выборов президента США

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

В США завершается голосование на выборах президента, в некоторых штатах уже начался подсчет голосов. СМИ приводят первые данные о результатах выборов.

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По данным агентства АР и телеканала Fox News, в штатах Кентукки и Индиана лидирует Дональд Трамп. В Индиане обработаны 9% бюллетеней. Трамп набирает 56%, а Харрис — 41%. В Кентукки у Трампа 64%, а у Харрис — 34%. Там подсчитаны 3% протоколов.

CNN пишет, что Харрис лидирует в штате Вермонт.

РИА Новости, ссылаясь на данные компании exit poll компании Edison research, пишет, что предварительно, 47% избирателей в колеблющемся Висконсине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис, а экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу - 44%.

Агентство также пишет, что Трамп лидирует в колеблющейся Джорджии с 54,4%, у его соперницы Камалы Харрис – 45,4%,

Избирательные участки также уже закрылись в Вирджинии, Южной Каролине и Джорджии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183513-opublikovany-pervye-rezultaty-vyborov-prezidenta-ssha/

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