Выборы президента США: голосование началось, Трамп и Харрис уверены в победе

Миллионы избирателей в США начали голосовать на президентских выборах, результат которых считается непредсказуемым: рейтинги обоих кандидатов крайне близки. Демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп продолжали вести кампанию до позднего вечера в понедельник, и оба претендента выражали уверенность в своей победе.

Избирательные участки в США открылись в 05:00 утра по североамериканскому восточному времени (10:00 по Гринвичу, 13:00 по московскому времени). Первые штаты закончат голосовать в 18:00 EST (23:00 по Гринвичу, 02:00 по Москве), а последние — в 01:00 EST (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Москве).

Поскольку разрыв между Харрис и Трампом может оказаться очень маленьким, не исключено, что мы не узнаем о результатах выборов в течение нескольких дней. Впрочем, возможна и ситуация, при которой все определится довольно быстро и имя победителя будет названо уже через несколько часов после завершения голосования.

За выборами в США следит весь мир, но особенно важными они могут стать для российско-украинской войны. Трамп настаивает, что после победы сможет закончить ее в течение суток, однако не уточняет, как именно он намерен это сделать (а его противники предупреждают, что республиканец может заставить Украину пойти на территориальные уступки России). Харрис при этом обещает продолжать поддержку Киева и делать все необходимое для его победы.

Судя по опросам, Харрис немного опережает Трампа по популярности среди всех жителей США, но судьба этих выборов решается не на общенациональном уровне, а в семи колеблющихся штатах.

За последние недели позиции кандидатов в этих штатах практически не изменились, и их рейтинг был примерно одинаковым, то есть преимущество как Трампа, так и Харрис оставалось в пределах статистической погрешности.

По данным социологов, Трамп совсем немного опережает соперницу в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне, а Харрис с таким же минимальным разрывом лидирует в Висконсине и Мичигане. В Пенсильвании оба кандидата и вовсе имеют одинаковые показатели.

Но сегодня американцы выбирают не только президента, но и членов обеих палат Конгресса. Сейчас у республиканцев большинство в нижней Палате представителей, а у демократов — в Сенате. Соцопросы указывают на вероятность "рокировки", при которой нижняя палата станет демократической, а верхняя — республиканской.

Способность нового президента реализовать свои планы и выполнить предвыборные обещания будет сильно зависеть от того, кто получит большинство в Конгрессе. Законодатели также могут влиять на внешнюю политику. Некоторые сенаторы-республиканцы выступают против продолжения военной помощи Украине, и республиканское большинство в Сенате поставит ее будущее под вопрос даже в случае победы Харрис.

Кроме того, в 11 штатах сегодня также выберут губернаторов, и в 10 штатах на голосование вынесены законы об абортах, которое будут приняты или отвергнуты в этих конкретных территориях.

Символом этих выборов вполне могут стать самые первые результаты голосования. По традиции, они приходят из населенного пункта Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире, который голосует в полночь. Шестеро зарегистрированных там избирателей разделились ровно поровну: Трамп и Харрис получили по три голоса.

Впрочем, 82 миллиона американцев уже проголосовали заранее — по почте или вживую, — по данным Associated Press. Предварительное голосование стало широко распространенной практикой в 2020 году из-за пандемии ковида.

Митинги до поздней ночи

Как Харрис, так и Трамп выражают уверенность в победе — и они говорили об этом во время своих последних митингов избирательной кампании, которые затянулись до позднего вечера в понедельник.

Трамп закончил выступление в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, после двух часов ночи по местному времени. Так же, как в течение всей кампании, он посвятил свою речь проблемам экономики, миграции и критике Камалы Харрис.

Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

"Я думаю, что у нас скоро будет отличный результат. Я думаю, мы победим в Мичигане, — сказал Трамп. — Ваши голоса помогут уволить Камалу и спасти Америку. Мы сократим налоги и инфляцию, резко снизим цены, поднимем зарплаты, вернем в Америку и в Мичиган тысячи заводов, и во многом это будет сделано при помощи тарифов — это мое любимое слово".

Трамп имеет в виду свое обещание резко повысить тарифы на ввоз продукции в США и Китая и других стран, чтобы поддержать американскую промышленность.

Как говорят журналисты, одним из самых серьезных аргументов Трампа остается уверенная экономическая ситуация в США в течение первых лет его первого президентского срока, когда еще не началась пандемия ковида и война в Украине и связанные с этими событиями сложности. Во время своей кампании Трамп пытался убедить избирателей, что его возвращение в Белый дом позволит вернуть экономику США к более стабильным временам до 2019 года.

Незадолго до выборов хорошей новостью для Трампа стала поддержка, которую ему выразил Джо Роган — ведущий одного из самых популярных подкастов в мире. Роган призвал избирателей голосовать за Трампа после интервью с одним из самых известных его сторонников — миллиардером Илоном Маском.

По словам Рогана, аргументы Маска в пользу Трампа его убедили, и он "согласен с ним по всем вопросам". "Чтобы всем было понятно — да, это значит, что я призываю голосовать за Трампа", — сказал при этом Роган.

Харрис рассчитывает на женщин и молодежь

Впрочем, сторонники Харрис говорят, что за последние несколько дней до голосования их кандидатка укрепила свои позиции — особенно в том, что касается поддержки женщин.

Считается, что на этих выборах важную роль может сыграть гендерный разрыв между кандидатами: судя по опросам, Трампу отдают предпочтение мужчины, а Харрис — женщины. Во многом это связано с позицией республиканского кандидата по вопросу абортов: он способствовал отмене конституционного права женщин на прерывание беременности.

Камала Харрис. Фото: F. Carter Smith / Bloomberg via Getty Images

На прошлой неделе большой резонанс вызвали результаты опросов избирателей в штате Айова, который до сих пор считался вполне надежной республиканской территорией.

Исследование, проведенное авторитетной компанией по заказу газеты Des Moines Register, показало, что Харрис опережает Трампа среди тех, кто намерен проголосовать: ее были готовы поддержать 47% избирателей, а республиканца — 44%.

Трамп заявил, что эти результаты не заслуживают доверия, но сторонники Харрис уверены, что позиции демократки усиливаются именно благодаря голосам женщин.

Свою последнюю речь Харрис произнесла в Филадельфии — самом большом городе важнейшего не определившегося штата Пенсильвания.

Она заявила, что ее кампания "объединила самых разных людей из каждого уголка нашей страны". "Мы боремся не против чего-либо, а за. Сегодня мы заканчиваем так же, как начинали: с энергией, оптимизмом и радостью", — сказала Харрис своим сторонникам.

Особенно важной для нее является поддержка молодых избирателей, и именно к ним она обратилась во время выступления: "Вам в особенности я хочу сказать, что вижу вашу силу, и очень вами горжусь".

Анализ: состязание двух разных миров

Сара Смит, редактор Би-би-си по Северной Америке

После многих поездок по США и общения с избирателями я сделала для себя один важный вывод: Америка кажется не просто необычайно разделенной, создается ощущение, что в ней на одной территории пытаются сосуществовать две разных страны.

Демократы в основном живут в городах и около них, республиканцы — в основном в сельской местности.

При этом американцы все больше склонны переезжать в те места, где соседи разделяют их политические взгляды. И определить, кому симпатизируют те или иные районы, сейчас совсем несложно: около домов можно часто встретить плакаты в поддержку Трампа или Харрис.

Но невозможно жить в двух настолько разных мирах до бесконечности. Какими бы ожесточенными ни были бы споры, кто-то должен победить.

И когда многие жители США узнают о результатах выборов, они с ужасом убедятся, что десятки миллионов их сограждан видят мир совсем иначе.