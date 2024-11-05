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Стало известно, как проголосовали американцы на первом открытом в США избирательном участке

Опубликовано:

Избирательный участок а США
Избирательный участок в Диксвилле-Нотче, штат Нью-Гэмпшир, США. Фото: John Tully/Getty Images

Первые голоса американцев, поданные на проходящих сегодня в США президентских выборах, разделились поровну между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

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Как сообщает телеканал, оба претендента на Белый дом - Дональд Трамп и Камала Харрис - получили по три голоса жителей небольшой деревушки Диксвилл-Нотч, которая находится в штате Нью-Гэмпшир.

Отмечается, что именно здесь по традиции, уходящей в 1960 год, ровно в полночь, в день всеобщего голосования, первым в стране открывает свои двери местный избирательный участок.

Жители, которых здесь немного, собираются на участке и опускают заполненные бюллетени в урну. Поданные голоса тут же подсчитываются и объявляются результаты. После этого участок сразу закрывается.

В этот раз в голосовании приняли участие шесть жителей деревни.

Отмечается, что на президентских выборах в 2020 году местные жители единогласно поддержали демократа Джо Байдена, который по итогу и выиграл в гонке.

Ранее мы писали, что последний опрос по выборам в США показал результаты, идентичные 2020 году. Согласно их данным, Харрис пользуется поддержкой 51 процента респондентов, а Трампа - 47 процентов. При этом отмечается, что гендерный разрыв значительно сократился в последние дни перед выборами.

Ранее Трамп лидировал среди избирателей-мужчин с 57 процентами против 41 процента Харрис, но теперь лидирует с 51 процентом против 47 процентов. Лидерство Харрис среди женщин также снизилось: ее предыдущий отрыв в 18 пунктов сократился до 11 пунктов.

Итоговые результаты этого опроса почти идентичны результатам 2020 года, когда президент Байден получил поддержку 51% респондентов, а Трамп - 47%.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Несмотря на то, что основной день голосования завтра, действующий президент США Джо Байден тоже уже отдал свой голос на предстоящих выборах. К слову, чтобы проголосовать, главе государства пришлось ждать очереди 37 минут.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис тоже уже проголосовала. Она рассказала журналистам, что отправила свой бюллетень по почте.

Добавим, ранее мы сообщали, что на 2 ноября досрочно на выборах президента проголосовали более 70 млн граждан США. Примечательно, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично - таковых более 37 млн. Оставшиеся 32 с лишним миллиона человек отправили заполненные бюллетени почтой.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183235-stalo-izvestno-kak-progolosovali-amerikancy-na-pervom-otkrytom-v-ssha-izbiratelnom-uchastke/

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