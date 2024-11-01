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Эксперты предположили, как может измениться здравоохранение США в случае победы Трампа на выборах

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Эксперты заявили, что Дональд Трамп не очень много говорит об общественном здравоохранении, однако в случае его победы американцев ждут большие изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times. 

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Пандемия COVID-19 оказала влияние на последний год президентства Дональда Трампа, и вызванное ею недовольство, скорее всего, способствовало его поражению в 2020 году. Однако в ходе предвыборной кампании этого года Трамп не очень часто поднимает тему общественного здравоохранения, вместо этого подробно останавливаясь на вопросах иммиграции и экономики. 

Тем не менее, по мнению экспертов Times, "Проект 2025" — план республиканской администрации, разработанный многими сотрудниками Трампа , — предусматривает важные изменения в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, Центрах по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах здравоохранения.

Кроме того, поддержка Трампом Роберта Ф. Кеннеди-младшего, скептически относящегося к вакцинации, и его предвыборный лозунг "Сделаем Америку снова здоровой" говорят о том, что в случае возвращения Трампа на пост президента произойдут значительные изменения в приоритетах общественного здравоохранения страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181726-eksperty-predpolozhili-kak-mozhet-izmenitsya-zdravoohranenie-ssha-v-sluchae-pobedy-trampa-na-vyborah/

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