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Трамп назвал Зеленского "лучшим торговцем в истории"

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем в истории", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее заявление экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прозвучало на митинге в Пенсильвании.

"Я считаю, что Зеленский - лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.

Кандидат в президенты США высказал мнение, что Зеленский хочет, чтобы победу на грядущих выборах одержала кандидат от демократов Камала Харрис, поскольку Украина получает от них финансовую помощь.

"Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, - позвоню Зеленскому и Путину и скажу, что пора заключать сделку", - заявил республиканец.

Напомним, в недавнем интервью Илону Маску Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с Владимиром Путиным. Он также рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

Помимо этого, что ранее Трамп заявил, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

А в начале сентября Трамп заявлял, что власти Украины скрывают настоящее число погибших в результате конфликта с Россией. Он в очередной раз заверил, что в случае избрания его президентом он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165074-tramp-nazval-zelenskogo-luchshim-torgovcem-v-istorii/

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