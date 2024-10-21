Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины

На встрече с редколлегией журнала The Wall Street Journal Трамп заявил, что угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину", передает NUR.KZ со ссылкой на издание.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ранее якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

С такими заявлениями кандидат в президенты США от республиканцев выступил на встрече с редакторами журнала The Wall Street Journal накануне, 20 октября.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", - цитирует Трампа издание.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - вновь приводит слова Трампа WSJ.

Однако когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный диалог, Трамп не уточнил изданию.

Напомним, в марте этого года экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал военную операцию в Украине, так как не уважает Джо Байдена.

В августе в своем большом интервью Илону Маску Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.

Также 45-й президент США рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

"Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", - заявил политик.

Уже в сентябре Трамп отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Харрис является фаворитом Москвы на грядущих выборах.

"Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу", - сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Йорке.

А недавно Дональд Трамп также упрекнул Владимира Зеленского в том, что он позволил начаться войне в Украине.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".