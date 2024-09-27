Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке. До этого республиканский кандидат в президенты критиковал президента Украины

Опубликовано:

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Alex Kent/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. В последние дни Трамп несколько раз скептически говорил о целесообразности поддержки этой страны в ее борьбе против российской агрессии.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

Трамп начал встречу с заявления о том, что он поддерживает хорошие связи как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть очень хорошие отношения [с Зеленским], и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то разрешим все очень быстро», — заявил Трамп.

Как передает Reuters, он также сказал, что война в Украине должна в какой-то момент закончиться, и он начнет попытки добиться этого еще до того, как займет пост президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.

В свою очередь Зеленский сообщил, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.

О том, что встреча состоится утром в пятницу, сам экс-президент сообщил накануне вечером.

Трамп сохраняет значительные шансы на победу на президентских выборах 5 ноября.

Вице-президент Камала Харрис, согласно опросам, опережает его на два-три процентных пункта, что остается в пределах статистической погрешности. В колеблющихся штатах, от которых зависит, кто из кандидатов соберет необходимые для победы 270 выборщиков, разрыв между ними часто еще меньше.

Поэтому Зеленский, находящийся с визитом в США с конца прошлой недели, был крайне заинтересован во встрече с обоими претендентами на президентство.

Харрис, стоя рядом с Зеленским, не назвала Трампа по имени, но сделала явный выпад в его адрес: «Некоторые в моей стране [...] готовы заставить Украину отдать большую часть своей суверенной территории». Эти предложения совпадают с позицией Владимира Путина и ведут не к миру, а к капитуляции, подчеркнула она.

Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.

Непростая история взаимоотношений

Многое свидетельствует о том, что президенту Украины будет непросто выстроить диалог с возможным будущим президентом США.

Два дня назад Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского с нападками, саркастически назвав его лучшим в мире коммерсантом, который регулярно приезжает в США за деньгами и получает их.

На следующий день Трамп также заявил, что Украины больше не существует, поскольку она якобы в значительной степени разрушена, а Зеленский не желает договариваться и только тянет из американского бюджета миллионы.

На дебатах с Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа на вопрос, желает ли он победы Украины.

Трампа также, вероятно, задели слова Зеленского в интервью, опубликованном журналом New Yorker на этой неделе, о том, что лидер республиканцев «на самом деле не знает, как остановить войну».

В четверг, когда его попросили прокомментировать это высказывание, Трамп ответил: «Я и правда думаю, что не согласен с ним. Он меня не знает».

Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в июле этого года, но личная история взаимоотношений у них давняя и непростая. Она включает телефонный разговор летом 2019 года, который привел к первому импичменту Трампа.

Трамп, тогда еще президент, попросил только что пришедшего к власти Зеленского об «одолжении», как он выразился: объявить о расследовании против его наиболее вероятного противника на выборах 2020 года Джо Байдена. Он давал понять, что иначе Украина не получит обещанную военную помощь, и расследование конгрессменов показало, что ее действительно задержали.

Демократическое большинство в Палате представителей проголосовало за импичмент, но Сенат, где большинство имели республиканцы, в начале 2020 года отказался отстранять Трампа от власти. На выборах в конце того года Байден победил (хотя Трамп это до сих пор отрицает).

Новый премьер Британии встретился с Трампом

Накануне вечером Трамп впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На двухчасовом ужине в Нью-Йорке также присутствовал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Правительство Стармера твердо поддерживает Украину и занимает более решительную, чем США, позицию по таким вопросам, как допустимость ударов дальнобойным западным оружием по российской территории.

Отвечая на вопрос журналистов, не поставит ли это Британию в более уязвимое положение в случае победы Трампа, Стармер ответил так: «У нас очевидно особые отношения с США с давних времен, они были выкованы в самых трудных обстоятельствах. Это всегда стоит выше, чем персоналии тех, кто занимает ту или иную должность, будь то в США или в Великобритании».

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2167008-zelenskiy-nachal-vstrechu-s-trampom-v-nyu-yorke-do-etogo-respublikanskiy-kandidat-v-prezidenty-kritikoval-prezidenta-ukrainy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: У Земли вскоре появится «вторая луна», говорят ученые. Но совсем маленькая и только на два месяца Король Таиланда подписал закон об однополых браках. Теперь это первая страна Юго-Восточной Азии, признающая такие союзы Китай запустил над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету. Последний раз он делал это в 1980 году

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie