"Не должен был позволить войне начаться": Трамп раскритиковал Зеленского

Кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекнул Владимира Зеленского в том, что он позволил начаться войне в Украине. Об этом он заявил во время участия в подкасте Патрика Бет-Дэвида.

По данным РБК, в ходе беседы Трамп вновь назвал Зеленского "лучшим продавцом", которого он когда-либо видел, отметив, что США тратят на поддержку Украины огромные суммы денег.

"Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь. Потому что мне очень жаль этих людей. Но он не должен был позволить войне начаться. Эта война проиграна", - сказал Трамп.

Как пишет РИА Новости, политик также пообещал, что если он будет избран главой государства, то за свой президентский срок он урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп вновь упрекнул президента США Джо Байдена в подстрекании к конфликту и заявил, что действия нынешнего хозяина Белого дома не вели к мирному урегулированию ситуации.

Патрик Бет-Дэвид, по информации на его официальном сайте, - бизнесмен, основатель компании по продаже, маркетингу и дистрибуции страховых услуг. Также обучает предпринимателей, пишет книги и выступает в роли ментора.

Брал интервью у баскетболистов Коби Брайанта и Мэджика Джонсона, писателя Роберта Грина, миллиардеров Рэя Далио, Марка Кьюбана и соучредителя Apple Стива Возняка.

Напомним, в интервью Илону Маску Трамп признался, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с Владимиром Путиным. Он также рассказал, что предостерегал Путина от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.

Помимо этого, Трамп заявил, что в случае прихода к власти он намерен начать свою работу с урегулирования конфликта в Украине.

В начале сентября текущего года Трамп заявлял, что власти Украины скрывают настоящее число погибших в результате конфликта с Россией. Он в очередной раз заверил, что в случае избрания его президентом он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

После этого Дональд Трамп впервые назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем в истории". Тогда он высказал мнение, что Зеленский хочет, чтобы победу на грядущих выборах одержала кандидат от демократов Камала Харрис, поскольку Украина получает от них финансовую помощь.

Через несколько дней после этого Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке. Подробности той встречи сообщала Русская служба Би-би-си.