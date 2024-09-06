Трампа смутили слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Харрис является фаворитом Москвы на грядущих выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трамп заявил, что не знает как реагировать на слова Путина.

"Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу", — сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Йорке.

Между тем, как отмечает издание, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после выступления Путина заявил, что в Вашингтоне были бы признательны, если бы российский президент не говорил о выборах в США и не вмешивался в них.

Ранее во время Восточного экономического форума Путин прокомментировал выборы в США. Он заявил, что Москва предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, однако он вышел из гонки, а потому фаворитом стала его преемница — действующий вице-президент Камала Харрис.

Путин заявил, что она "заразительно смеется", а это значит, что у нее "все хорошо". Если это действительно так, то, по мнению российского президента, Харрис может воздержаться от новых санкций.

Напомним, в июле президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Его решила заменить Камала Харрис - действующий вице-президент США.

В конце августа на съезде Демократической партии в Чикаго произошло формальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата. Недавно Байден раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику Трампа, подчеркнув его "преклонение" перед Россией, и пообещал, что Харрис этого не сделает.

Между тем 10 сентября состоятся дебаты между Трампом и Харрис.