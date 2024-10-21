Трамп на время стал работником ресторана и пожарил картошку фри в McDonald's (видео)

Дональд Трамп накануне прибыл в Пенсильванию и начал свои предвыборные мероприятия в городе с готовки картошки фри в McDonald's, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, в воскресенье в Пенсильвании Дональд Трамп зашел в один из своих любимых ресторанов и заявил, что "ищет работу".

Отмечается, что ранее Харрис заявляла, что по молодости работала в ресторане франшизы. Трамп таким образом, как отмечает издание, пытается оспорить этот факт из ее биографии.

"Визит соединил в себе две его страсти: хорошо известную любовь к фастфуду, в частности к McDonald's, и недавнюю привычку обвинять вице-президента Камалу Харрис без доказательств во лжи о летней работе в McDonald's", - отмечается в материале издания.

В предвыборном штабе Харрис, как сообщает издание, ранее заявили, что она работала в McDonald's в Аламеде, Калифорния, в 1983 году летом после первого курса в университете. Этот факт недавно якобы подтвердила подруга Харрис, отметив, что мать вице-президента, которая умерла в 2009 году, ранее упоминала о летней работе дочери много лет назад. Однако представители McDonald's проигнорировали запросы СМИ о предоставлении информации касательно вопроса.

Однако Трамп, известный своими смелыми предположениями о прошлом своих политических оппонентов без каких-либо доказательств, повторил это заявление, выступая перед журналистами у окна обслуживания машин ресторана в Фистервилле-Тревозе, штат Пенсильвания.

Как сообщает издание, Дональд Трамп, одетый в рубашку с короткими рукавами и в фартук, кивал, когда ему сотрудники ресторана объясняли, как избежать ожогов от жира, как добавлять соль и как не прикасаться к картофелю фри.

"Я ел много таких", - пошутил Трамп, наблюдая за процессом.

Когда пришла его очередь, Трамп повторил некоторые инструкции, которые ему дали, и приступил к процессу. И позже отдал приготовленный им заказ одной из посетительниц автокафе.

В процессе приготовления журналисты также поинтересовались у Трампа, считает ли он, что минимальная заработная плата должна быть повышена. Но он уклонился от ответа.

"Ну, я думаю так: эти люди много работают. Они молодцы. И я только что увидел нечто, процесс, который прекрасен", - сказал он.

Издание отмечает, что штаб Харрис раскритиковал визит Трампа в McDonald's.

"Сегодня Дональд Трамп продемонстрировал именно то, что мы увидим уже второй срок Трампа: эксплуатацию трудящихся ради собственной выгоды", - заявил пресс-секретарь кампании Джозеф Костелло.

Ранее мы писали о том, что Трамп устроил дискотеку в Пенсильвании, а на одном из собраний назвал себя "отцом экстракорпорального оплодотворения" (ЭКО).

Позже Харрис раскритиковала заявления о том, что он является "отцом ЭКО" и что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

Ранее также стало известно, что Камала Харрис обошла Трампа по результатам опроса перед выборами президента США.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

А прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".