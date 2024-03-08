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Трамп связал войну в Украине с тем, что "Путин не уважает Байдена"

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/ Mario Tama / Staff

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал военную операцию в Украине, так как не уважает Джо Байдена, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, об этом Трамп высказался в соцсети Truth Social, комментируя речь Байдена в рамках ежегодного обращения к обеим палатам конгресса.

"Этого никогда бы не произошло при администрации Трампа, и за четыре года моего президентства этого не произошло", — написал бывший лидер США.

Он добавил, что Байден "не противостоял Путину, он подарил Путину Украину".

"Путин (начал военную операцию) лишь потому, что он не уважает Байдена", - цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден выступил с последней перед грядущими выборами ежегодной программной речью, State of the Union, и начало речи посвятил Путину, войне в Украине, а также критике высказываний Дональда Трампа о НАТО и союзниках США. Байден заявил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в вопросе конфликта в Украине.

Американский лидер призвал парламент представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий оказание помощи Украине, который конгресс не может согласовать с осени 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты, но получил отказ.

Добавим, в ноябре этого года в США пройдут выборы президента. Они станут 60 по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Главными претендентами на пост главы государства сейчас считаются Трамп и Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065296-tramp-svyazal-voynu-v-ukraine-s-tem-chto-putin-ne-uvazhaet-baydena/

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