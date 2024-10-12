Депутат, которому Кадыров объявил кровную месть, записал видеообращение

Депутат Госдумы России Ризван Курбанов, которому ранее объявил кровную месть глава Чечни Рамзан Кадыров, сделал заявление по этому поводу, передает NUR.KZ.

Депутат Госдумы Ризван Курбанов, чью фамилию ранее озвучил Кадыров, объявивший ему кровную месть, разместил в своем Telegram-канале видеообращение по ситуации.

Свою речь он начал с того, что находится сейчас за границей, где проходит лечение. Депутат подчеркнул, что не виновен в предъявленном ему Кадыровым обвинении - не участвовал в подготовке заказного убийства главы Чечни, и всегда относился к нему с глубоким уважением.

Он также сказал и о своем неизбывном уважении к отцу Рамзана Кадырова, Ахмату-Хаджи, дело которого Рамзан "достойно продолжил".

Курбанов заявил, что не имеет никакого отношения к компании Wildberries, и выразил уверенность, что правоохранительные органы во всем разберутся, и злоумышленники, "вносящие распри", будут наказаны, а справедливость восторжествует.

Также он обратился к молодежи Кавказа, "которые, к сожалению, очень бурно сейчас обсуждают в соцсетях эту ситуацию", по словам депутата, переходя грани и оскорбляя друг друга. Он попросил их остепениться, остановиться и доверить решение конфликта правоохранительным органам.

Напомним, Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни заявил, что эти три человека виновны в перестрелке у офиса Wildberries и, кроме того, планировали "заказать" убийство Кадырова.

Что происходит с Wildberries

Напомним, конфликт между супругами Бакальчук начался еще летом этого года. Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

Но супруга Бакальчука прокомментировала ситуацию иначе. "Это не рейдерский захват. Это развод", - заявила Татьяна.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны к Владиславу Бакальчуку. В июле бизнесвумен подала на развод.

Далее случился серьезный конфликт: в сентябре у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук (Ким) со слезами на глазах.

Источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

20 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал арест на 2 месяца для шести фигурантов дела о перестрелке в офисе Wildberries.

Позже выяснились другие подробности дела - сообщалось о 30 арестованных. Вместе с тем, Владислав Бакальчук сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. По источникам российских СМИ, следователи не нашли в его действиях состава преступления. Также бизнесмен изложил свое видение ситуации, заявив, что он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц.

23 сентября Татьяна Бакальчук объявила о смене фамилии на девичью - Ким - и изменила заголовок своего Telegram-канала - теперь он называется "Татьяна Ким".

4 октября Владислав Бакальчук сообщил о том, что подал иск на сумму более 350 млрд рублей против своей супруги Татьяны Бакальчук и ее бизнес-партнеров.