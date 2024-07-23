Рейдерский захват или развод. В конфликт вокруг маркетплейса Wildberries вмешался Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком. Однако довольно быстро выяснилось, что "защищать бизнес" семьи Бакальчуков от слияния с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, по всей видимости, не требуется.

Во вторник вечером Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что к нему приехал муж основательницы Wildberries и самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук, который пожаловался на "серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом". Он опубликовал видео, на котором Владислав Бакальчук рассказывает подробности конфликта.

Владислав Бакальчук

"Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Леван Мирзоян. Компания Russ Outdoor", — говорит Бакальчук на видео.

Владислав Бакальчук. Кадр из видео: t.me/RKadyrov_95

О слиянии маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ было объявлено вечером 18 июня. Известие это, как писал Forbes, "поставило в тупик участников рынка: никто не мог понять, как структурирована сделка и чего хотят добиться стороны".

По одной из версий, обсуждавшейся в тот момент, Татьяна Бакальчук собиралась добиться лидерства на рекламном рынке России.

Источники РБК тогда сообщали, что Роберт Мирзоян (Владислав Бакальчук на видео упоминал его брата Левана) станет главным исполнительным директором новой объединенной группы компаний.

Рамзан Кадыров

"Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее.

Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor. […] Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев.

По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов", — говорится в канале Кадырова.

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров. Фото: t.me/adelimkhanov_95

При этом ранее РБК писало, что объединение Wildberries и Russ одобрено правительством, а куратором проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

По данным Forbes, этому предшествовало письмо, которое Владимиру Путину направили Мирзоян и Бакальчук. Они писали, что сделка позволит создать в России "сильнейшего конкурента" таким компаниям, как Amazon и Alibaba, а также создать "крупнейшую цифровую банковскую сеть и платежную систему для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT".

Адам Делимханов

"Без всяких сомнений, все поручения ДОРОГОГО БРАТА, Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведём всё до конца!" — так Делимханов отреагировал на поручение Кадырова "вернуть супругу Владислава и бизнес в семью".

Татьяна Бакальчук

На скандал отреагировала и сама Татьяна Бакальчук. Она опубликовала фото, доказывающее, как утверждается, что ее муж лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.

Татьяна Бакальчук. Фото: Elena Chernyshova / Bloomberg via Getty Images

"Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", — говорится в Telegram-канале Бакальчук.

Источник Forbes подтвердил, что основательница Wildberries ушла от мужа. По словам другого источника, Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, еще один сооснователь Wildberries, Сергей Ануфриев, ушел из компании еще весной. Ануфриев пока не комментировал скандал.

Wildberries и Russ

Версию о том, что произошел не рейдерский захват, а личный конфликт, поддержали и в самих компаниях Wildberries и Russ.

"Компании Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме [...]. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов", — говорится в совместном заявлении, которое цитирует РБК.

В Кремле происходящее комментировать не стали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не видел публикации Кадырова.