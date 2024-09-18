Перестрелка у офиса Wildberries: СМИ сообщили о погибшем

По предварительным данным, в результате перестрелки у офиса Wildberries в центре Москвы погиб один человек, несколько пострадали, об этом сообщает ТАСС.

Один человек погиб и двое ранены - среди пострадавших есть полицейские, сообщили изданию в оперативных службах.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время Романов переулок, где произошли эти события, перекрыт, проезд разрешен только для спецмашин, на месте дежурят сотрудники МВД, СК и Росгвардии.

Напомним, у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских.

Также появилась информация о задержанных.