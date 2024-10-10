Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам: новый поворот в деле Wildberries

Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Глава Чечни заявил, что эти три человека виновны в перестрелке у офиса Wildberries и, кроме того, планировали "заказать" убийство Кадырова.

Глава Чечни не скрывал свою вовлеченность в конфликт вокруг компании Wildberries, но перестрелку, произошедшую в центре Москвы 18 сентября, до сих пор не комментировал.

Свое заявление Кадыров сделал, когда участники совещания перешли в разговоре на чеченский. "Там была бизнес-ситуация. Барахоев Бекхан, Керимов Сулейман, Курбанов Ризван — сами бизнесмены. Они не просто у этой женщины бизнес пытаются отобрать, они меня заказали. Я объявляю кровную месть Барахоеву Бекхану, если он не докажет, Каримову Сулейману и Курбанову Ризвану", — сказал Кадыров (здесь и далее — перевод Би-би-си).

На совещании с чеченскими силовиками в Грозном Кадыров также подробно рассказал о своем отношении к конфликту. Эта часть разговора также шла на чеченском языке. Глава Чечни заявил, что погибший охранник Wildberries не работал официально, "не имея никакого отношения к компании, без документов, разрешения на работу — без ничего".

Он также возмутился тем, что тела двух погибших в перестрелке у офиса Wildberries охранников, уроженцев Ингушетии, в аэропорту Магаса встречали сотни людей. "Когда чеченцев убивали, <…> мы же не устраивали митинги. Когда были такие случаи, мы решали их через мулл, по всем правилам и нормам. Я говорю этим ингушским героям, которые с бородами — вы свои бороды сбреете и будете с хвостиками ходить. Я — Кадыров. Я всюду хожу. Кто из вас мужчина — объявляйте кровную месть. Пусть хоть один из вас выйдет вперед и объявит. Тогда я покажу вам, как Кадыров действует", — заявил глава Чечни.

Конфликт между совладельцами Wildberries Татьяной Ким (Бакальчук) и ее мужем Владиславом Бакальчуком (ей принадлежит 99% акций маркетплейса, ему — 1%) длится с лета, когда было объявлено о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ.

Кадыров затем ранее открыто поддержал Владислава, попросив соратников "помочь вернуть супругу и бизнес в семью".

18 сентября Владислав Бакальчук вместе с группой поддержки попытался прорваться в офис компании в Романовом переулке, но был встречен охраной Wildberries. В результате завязавшейся перестрелки два человека погибли, семь получили ранения.

На следующий день более 30 человек были арестованы судом. Владиславу Бакальчуку, как заявляли его адвокаты, предъявили обвинения по нескольких статьям УК РФ, в том числе по ст. 105 "Убийство". Однако через двое суток Бакальчук написал в своем телеграм-канале, что находится на свободе. Также он впервые за время конфликта упомянул Керимова и Барахоева, заявив, что они "покровительствуют" братьям Мирзоян, новым партнерам Татьяны Бакальчук.

Источники издания The Bell (объявлено "иностранным агентом") и других СМИ рассказывали, что именно Сулейман Керимов организовал Татьяне Бакальчук и Роберту Мирзояну встречу сначала с главой администрации президента Антоном Вайно, а потом и лично с Владимиром Путиным. После этого Путин одобрил сделку и поручил курировать проект своему помощнику по экономике Максиму Орешкину.