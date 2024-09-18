Стрельба произошла у офиса Wildberries в центре Москвы: есть раненые (видео)

У входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба. Задержаны несколько человек, сообщается о раненых сотрудниках полиции.

Сооснователь Wildberries заявил, что около здания офиса днем 18 сентября произошла масштабная провокация, пишет РБК.

По его словам, он приехал в офис компании для переговоров.

"В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег", - заявил он.

По словам Бакальчука, переговоры касались строительства новых складов.

"Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries на Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт" - заявил бизнесмен.

Между тем, по информации РИА Новости, Wildberries заявила о попытке проникновения Бакальчука в офис компании.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", - сообщили корреспондентам издания.

Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался... Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - сообщила Бакальчук.

По информации SHOT, семь человек, в том числе трое полицейских, пострадали в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries. Всем им оказывают помощь медики скорой.

Одного из сотрудников погрузили в карету на каталке, предварительно, ему потребуется госпитализация, написали в Telgram-канале.

В правоохранительных органах корреспондентам издания заявили о задержании порядка 10 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и 213 УК РФ "Хулиганство".

Напомним, конфликт между супругами Бакальчук начался еще летом этого года.

Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

После выяснилось, что "защищать бизнес" семьи Бакальчуков от слияния с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, по всей видимости, не требуется.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны Бакальчук к Владиславу Бакальчуку.