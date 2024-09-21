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Нападение на офис Wildberries в Москве: Владислав Бакальчук освобожден, по делу арестованы 30 человек

Опубликовано:

Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук. Фото: t.me/WBakalchuk

Владислав Бакальчук, муж основательницы Widberries и совладелец компании, сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. Бизнесмен также обратился к супруге, передает NUR.KZ.

21 сентября в Telegram-канале Владислава Бакальчука появилось видеосообщение.

"Друзья, добрый вечер! Я дома и со мной все в порядке. Спасибо, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне", - сказал он.

Следом был опубликован развернутый пост, излагающий взгляд Бакальчука по сложившейся ситуации.

"Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию", - пишет Бакальчук.

И добавляет, что 18 сентября он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц. Что произошло "в офисе моей компании Wildberries, которую я вместе с сильнейшей командой специалистов развивал  20 лет и вывел на топ уровень".

"Официально заявляю: мы приехали в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам "ВБ-Девелопмент", аудита так называемого "слияния" и для ознакомления с необходимыми документами. Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. 

Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас. Происходило это все при сотрудниках правоохранительных органов. Это было подлое и неожиданное нападение", - пишет Бакальчук.

Далее сообщается, что бизнесмен несколько месяцев пытался связаться с супругой и спокойно поговорить, но его игнорировали. В связи с этим он обратился к Татьяне Бакальчук публично, "раз уж мы общаемся через "кружки", посты и видеоролики".

"Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе? Я уверен, правоохранительные органы с этим разберутся.

Ты наверняка знаешь, что у компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, в то время, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые "партнеры" братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова", - пишет бизнесмен.

Далее Бакальчук вновь выражает уверенность, что власти разберутся в случившемся, и все виновные понесут наказание. И подчеркивает готовность оказать помощь и поддержку всем пострадавшим.

"Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость. Спасибо за поддержку всем, кто трезво оценивал ситуацию и не поддался на фейки и вбросы про случившееся.

Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!", - так заканчивается публикация бизнесмена.

Добавим, "Коммерсантъ" сообщает, что адвокаты Бакальчука подтвердили изданию его освобождение.

Авторы статьи пишут, что обвинения были предъявлены по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

"По указанным статьям ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Затем дело передали следователям центрального аппарата СКР, которые и обращались в Басманный суд с ходатайствами об арестах фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор". Однако самого господина Бакальчука в суд так и не доставили.

По словам представителей предпринимателя, следователи центрального аппарата СКР не нашли состава преступления в его действиях", - сообщает издание.

Отмечается также, что другие источники издания в правоохранительных органах полагают, что "вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются".

Тем временем РИА Новости сообщают, что по делу арестован спортсмен Умар Чичаев. Арестованному по делу о перестрелке возле офиса Wildberries Чичаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Умар Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, он служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии, информирует издание.

По последней информации издания на 20 сентября, суд в Москве арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries. При этом шестеро из них были арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Нападение на офис Wildberries в Москве

Напомним, на днях у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук, гендиректор маркетплейса, назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. Сам Владислав Бакальчук, супруг Татьяны и владелец 1% акций компании, заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук со слезами на глазах.

Позднее источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

20 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал арест на 2 месяца для шести фигурантов дела о перестрелке в офисе Wildberries.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164203-napadenie-na-ofis-wildberries-v-moskve-vladislav-bakalchuk-osvobozhden-po-delu-arestovany-30-chelovek/

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