Перестрелка в офисе Wildberries в центре Москвы: число погибших увеличилось

В результате перестрелки днем 18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали несколько человек. Сообщается, что скончался второй из раненых, передает NUR.KZ.

После произошедшей перестрелки у головного офиса Wildberries умер второй раненый сотрудник охраны, сообщает ТАСС.

По информации Mash, второй погибший скончался в операционной одной из московских больниц, у него были ранения в ногу и спину.

Также канал приводит сведения об обоих погибших в результате конфликта.

"Первого погибшего охранника в перестрелке в головном офисе Wildberries зовут Ислам Эльмурзаев. Он родом из Новосибирска, выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев. Профессиональный рекорд — одна победа, ноль поражений", - сообщается в публикации.

Второй погибший в перестрелке в головном офисе - 41-летний Адам Алмазов - несколько раз привлекался по административным статьям, заявляют авторы.

"Сегодня мужчина был на дежурстве вместе с Исламом Эльмурзаевым. Во время вооруженного нападения он получил несколько ранений. Его экстренно госпитализировали на реанимобиле. Но в больнице спасти не смогли", - сообщается в публикации.

Добавим, ранее в Telegram-канале Татьяны Бакальчук появилось подтверждение смерти одного из сотрудников компании.

"К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса.

От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - пишет владелица Wildberries.

Напомним, у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук назвала попыткой рейдерского захвата проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

Позже СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены.