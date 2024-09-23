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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о смене фамилии

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Татьяна Бакальчук (Ким)
Татьяна Бакальчук (Ким). Фото: Bloomberg/Getty Images

На фоне недавних событий у офиса Wildberries в Москве основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что сменила свою нынешнюю фамилию на девичью - Ким, передает NUR.KZ.

"Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня снова) Ким", - написала она в своем Telegram-канале.

Также сегодня, 23 сентября, она изменила название канала - теперь он зазывается "Татьяна Ким", и сменила фото.

Напомним, конфликт между супругами Бакальчук начался еще летом этого года. Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

После выяснилось, что "защищать бизнес" семьи Бакальчуков от слияния с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, по всей видимости, не требуется.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны к Владиславу Бакальчуку. В июле бизнесвумен подала на развод.

Недавно этот конфликт привел к трагедии.

Нападение на офис Wildberries в Москве

На прошлой неделе у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук (Ким), гендиректор маркетплейса, назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук (Ким) со слезами на глазах.

Позднее источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

20 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал арест на 2 месяца для шести фигурантов дела о перестрелке в офисе Wildberries.

Позже выяснились другие подробности дела - сообщалось о 30 арестованных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164704-tatyana-bakalchuk-smenila-familiyu/

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