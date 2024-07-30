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Владелица Wildberries подала на мужа иск в суд Москвы

Опубликовано:

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук. Фото: Bloomberg/Getty Images

Исковое заявление владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу Владиславу Бакальчуку поступило в суд Москвы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщается в Telegram-канале судов Москвы, в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны Бакальчук к Владиславу Бакальчуку.

"Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений. В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято", - отмечается в сообщении.

Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

Однако довольно быстро выяснилось, что "защищать бизнес" семьи Бакальчуков от слияния с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, по всей видимости, не требуется.

Как сообщается на официальном сайте маркетплейса, Wildberries - крупнейший российский интернет-магазин. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук. Помимо России, Wildberries представлен в таких странах, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142156-vladelica-wildberries-podala-na-muzha-isk-v-sud-moskvy/

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