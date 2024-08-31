Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях, заявил Пашинян
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Выход из организации необходимым он пока не считает, передает NUR.KZ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы заморозили наше участие в ОДКБ на всех уровнях. Данное решение на данном этапе считаем достаточным", - сказал Пашинян на пресс-конференции.
Он добавил, что "необходимости в принятии другого решения сейчас нет".
Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.
В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.
Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.
22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.
В июне текущего года Пашинян заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ.
Не так давно Армения приняла приглашение к участию в саммите НАТО. А после стало известно, что Армения и США проведут совместные военные учения - они были запланированы на 15-24 июля текущего года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2155515-armeniya-zamorozila-svoe-uchastie-v-odkb-na-vseh-urovnyah-zayavil-pashinyan/