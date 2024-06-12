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Армения выйдет из ОДКБ, заявил Пашинян

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Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: TASS / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна собирается выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что страна выйдет из ОДКБ, но сроки еще не определены.

"Мы выйдем. У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад?" - ответил Пашинян на предложение одного из парламентариев о выходе.

Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.

Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.

22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.

Добавим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2116407-armeniya-vyydet-iz-odkb-zayavil-pashinyan/

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