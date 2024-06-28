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Армения приняла приглашение к участию в саммите НАТО

Опубликовано:

Флаг Армении
Флаг Армении. Иллюстративное фото: Derek Brumby / Getty Images

Армения получила и приняла приглашение к участию в саммите НАТО в Вашингтоне - информацию подтвердил официальный представить МИД страны, передает Sputnik Армения.

Официальный представитель МИД РА Ани Бадалян сообщил, что приглашение предполагает участие в формате стран-партнеров и распространяется на сопутствующие мероприятия, приуроченные к 75-летию образования НАТО.

Армения подтвердила свое участие в этих мероприятиях, других договоренностей на данный момент нет, добавила она.

Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.

Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.

22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.

В июне текущего года Пашинян заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ.

На официальном сайте МИД Армении говорится, что отношения между Арменией и НАТО сформировались в 1992 году с присоединением Армении к Совету североатлантического сотрудничества (переименованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства). После присоединения Армении в 1994 году к программе «Партнерство ради мира» сотрудничество было углублено и расширено. В конце 2005 года Армения и НАТО согласовали первый План действий индивидуального партнерства.

Армения и НАТО ведут активное сотрудничество в области демократических, институциональных и оборонных реформ; во многих областях развивается практическое сотрудничество, в том числе в контексте миротворческих операций. План действий индивидуального партнерства излагает программу сотрудничества между Арменией и НАТО и намечает обширную дорожную карту для реформ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2125983-armeniya-prinyala-priglashenie-k-uchastiyu-v-sammite-nato/

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