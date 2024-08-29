Уголовное дело на бывшего замминистра обороны возбудили в России

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет России.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, дело возбуждено главным военным следственным управлением СК России.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

"Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - отмечается в публикации.

В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела, резюмирует Следственный комитет России.

Задержания чиновников Минобороны в России

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

При этом в середине мая уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

Кроме того, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он участвовал в конфликте с Украиной, а в прошлом году был отстранен от должности.

Позднее стало известно, что начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По решению суда он также был арестован.

Также стоит отметить, что 13 мая Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

Комментируя аресты чиновников в Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это последовательной борьбой с коррупцией.