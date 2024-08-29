Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уголовное дело на бывшего замминистра обороны возбудили в России

Опубликовано:

Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов
Экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. Фото: t.me/rbc_news

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии запаса Павел Попов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет России.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, дело возбуждено главным военным следственным управлением СК России.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

"Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - отмечается в публикации.

В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела, резюмирует Следственный комитет России.

Задержания чиновников Минобороны в России

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

При этом в середине мая уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

Кроме того, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он участвовал в конфликте с Украиной, а в прошлом году был отстранен от должности.

Позднее стало известно, что начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По решению суда он также был арестован.

Также стоит отметить, что 13 мая Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

Комментируя аресты чиновников в Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это последовательной борьбой с коррупцией.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2155002-ugolovnoe-delo-na-byvshego-zamministra-oborony-vozbudili-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie