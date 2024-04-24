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Задержан замминистра обороны России - один из "богатейших силовиков" страны

Опубликовано:

Тимур Иванов
Тимур Иванов. Кадр из видео: t.me/mod_russia

В России вчера, 23 апреля, задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет.

Официальное сообщение появилось в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович.

Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Как пишет РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и министр оборону Шойгу.

По данным издания, Иванов родился в 1975 году Москве, в 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова.

С 1997 по 2012 годы работал в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом "Атомстройэкспорта" и возглавлял ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России.

В разные годы был советником министра энергетики России, заместителем председателя правительства Московской области.

Пост замминистра обороны занял в 2016 году. В сферу ответственности Иванова вошли организация управления имуществом, руководство планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по гособоронзаказу, вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд оборонного ведомства. ОН также курировал стройку космодрома "Восточный".

Отмечается, что в 2019 году Forbes включил Иванова в список богатейших силовиков России: доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб.

К слову, с 2022 года Иванов находится под санкциями Евросоюза и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2089961-zaderzhan-zamministra-oborony-rossii-odin-iz-bogateyshih-silovikov-strany/

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