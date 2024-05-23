Еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны арестовали в России

Начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взяточничестве.

Информацию об этом подтвердили корреспондентам РИА Новости в гарнизонном суде.

Генерала, которого называют "главным связистом российских войск", подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину", - сообщили в судебном органе.

Напомним, в апреле в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

Позже, в мае, уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

На днях по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Он участвовал в конфликте с Украиной, а в прошлом году был отстранен от должности.

Также стоит отметить, что Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.